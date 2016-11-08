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جدول-تباطؤ نمو المعروض النقدي والإقراض المصرفي بالكويت في سبتمبر

Tue Nov 8, 2016 10:13am GMT
 
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8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي
البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي عن شهر سبتمبر
أيلول:
     
 المعروض النقدي (%)        سبتمبر 2016    أغسطس 2016    سبتمبر
2015
 التغير السنوي (ن1)           2.3              1.8          -0.9
 التغير السنوي (ن2)           2.6           2.8           5.3
 التغير السنوي (ن2-ن1)       2.7           3.1           7.9
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص               6.7           8.1           5.1
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار          8.13              7.72       8.31
التغير السنوي (%)            -2.2             -6.0            
-5.5
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 