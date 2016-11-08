جدول-تباطؤ نمو المعروض النقدي والإقراض المصرفي بالكويت في سبتمبر

8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي عن شهر سبتمبر أيلول: المعروض النقدي (%) سبتمبر 2016 أغسطس 2016 سبتمبر 2015 التغير السنوي (ن1) 2.3 1.8 -0.9 التغير السنوي (ن2) 2.6 2.8 5.3 التغير السنوي (ن2-ن1) 2.7 3.1 7.9 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 6.7 8.1 5.1 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.13 7.72 8.31 التغير السنوي (%) -2.2 -6.0 -5.5 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)