مسؤول أردني: اتفاق مع شركة كويتية لمشروع سياحي بالبحر الميت

من هبة العيساوي

عمان 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤول في شركة حكومية مسؤولة عن تطوير المناطق التنموية الأردنية اليوم الأربعاء إنه تم التوصل لاتفاق مبدئي مع شركة كويتية لإقامة مشروع سياحي في البحر الميت تصل تكلفته إلى 1.5 مليار دولار.

وقال حمزة الحاج حسن مدير المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية في اتصال مع رويترز أن مشروع دريم بوينت الذي ستقيمه شركة اس.كيو.ام العقارية يقع على مساحة ألفي دونم في البحر الميت ويستغرق تنفيذه بشتى مراحله ثلاثة أعوام.

يشمل المشروع فنادق بإدارة كبرى الشركات العالمية واستراحات فخمة ومطاعم ومحلات تجارية.

وأوضح الحاج حسن أن الاتفاق الذي أبرم الشهر الحالي مع رئيس مجلس ادارة الشركة بدر الغانم مشروط بتقديم مخطط زمني لتنفيذ المشروع وتقييم سعر الأرض للإيجار وتقديم ضمان سنة إيجار واحدة.

وأضاف "في حال لم تنفذ الشروط خلال عام من الآن فلن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ."

تعمل اس.كيو.ام في مشاريع عقارية مع شركاء في تركيا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا واسبانيا وألمانيا وبريطانيا.