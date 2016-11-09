مصدر: الكويت ترفع سعر بيع الخام إلى آسيا في ديسمبر 0.90 دولار للبرميل

سنغافورة 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في ديسمبر كانون الأول بما يتراوح بين 90 سنتا ودولارا واحدا للبرميل دون متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي.