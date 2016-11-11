مصادر: استقرار إنتاج النفط السعودي والكويتي في أكتوبر

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط إن السعودية والكويت عضوي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أبقتا إنتاجهما من الخام مستقرا في أكتوبر تشرين الأول دون تغير يذكر عن الشهر السابق وفقا لأرقام رسمية جرى تقديمها للمنظمة.

وتراجع إنتاج النفط الخام السعودي في أكتوبر تشرين الأول إلى 10.62 مليون برميل يوميا من 10.65 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

وزاد إنتاج النفط الكويتي إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا من 2.97 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

وكانت أوبك اتفقت في 28 سبتمبر أيلول على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا في أول اتفاق لها على خفض الإنتاج منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.