صحيفة: أجيليتي الكويتية تنهي مباحثات بشأن استثمار في الخرافي

دبي 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت صحيفة ذا ناشيونال اليوم الاثنين عن الرئيس التنفيذي لأجيليتي طارق سلطان قوله إن الشركة الكويتية أنهت مباحثات بشأن استثمار في الخرافي الوطنية.

ولم يتطرق الخبر الذي نشرته الصحيفة لسبب هذا الإجراء.

وفي الثالث والعشرين من يونيو حزيران قالت أجيليتي إنها تجري مباحثات أولية بشان استثمار محتمل في الخرافي الوطنية مضيفة أن الشركة تراجع جميع فرص الاستثمار المحتملة.

وبحسب موقعها الإلكتروني فإن الخرافي الوطنية المملوكة لعائلة الخرافي الثرية واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد وتشارك في تطوير مشروعات البنية التحتية في الماء ومعالجة الصرف الصحي إلى جانب خدمات أخرى.