مصدران: السلطات الأوروبية ستوافق على اندماج هاباج لويد والملاحة العربية

بروكسل 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تستعد للسماح باندماج هاباج لويد الألمانية للشحن البحري للحاويات وشركة الملاحة العربية المتحدة بعد موافقة الأخيرة على الانسحاب من بعض اتفاقات تقاسم السفن.

وستصبح الشركة المندمجة التي تبلغ قيمتها بين سبعة وثمانية مليارات يورو (7.5-8.6 مليار دولار) خامس أكبر شركة شحن في العالم.

قدمت الشركتان التنازلات الشهر الماضي في محاولة لمعالجة مخاوف المفوضية الأوروبية لكنهما لم تعلنا التفاصيل. وشركة الملاحة العربية المتحدة التي تتخذ من الكويت مقرا مملوكة لدول الخليج العربية وتسيطر قطر على حصة أغلبية بالشركة.

وامتنع ريكاردو كاردوسو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن التعليق.