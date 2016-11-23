بورصة السعودية تدعم المعنويات بالمنطقة ومصر تتماسك قرب ذروتها في 8 سنوات

من سيلين أسود

دبي 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - صعد مؤشر الأسهم السعودية اليوم الأربعاء مع استئناف الأسهم القيادية الارتفاع وامتدت المعنويات الإيجابية إلى بقية البورصات الخليجية لتدفعها إلى الصعود.

وزاد مؤشر السوق المصرية ليستقر قرب أعلى مستوياته في ثماني سنوات في الوقت الذي واصل فيه المستثمرون الأجانب الشراء بقوة.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية ثلاثة في المئة إلى 6796 نقطة ليغلق مرتفعا 93 نقطة فوق مستوى المقاومة الفني عند ذروة يوليو تموز البالغة 6703 نقاط. وزاد حجم التداول إلى المثلين تقريبا مقارنة مع مستواه أمس الثلاثاء.

واستمرت بعض الأسهم القيادية في جذب السيولة مع ارتفاع سهم الاتصالات السعودية 4.6 في المئة.

وأغلق عدد من أسهم الشركات الكبرى في قطاع البتروكيماويات على مكاسب قوية رغم أنه يجري تداولها حاليا بعلاوة طفيفة عن تقديرات القيمة العادلة. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 4.1 في المئة إلى 90 ريالا ويبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم وفقا لحسابات تومسون رويترز 88.68 ريال.

وتماسكت أسهم البنوك التي تعرضت لجني أرباح في الأيام الماضية. وارتفعت أسهم جميع المصارف المدرجة وعددها 12 بنكا مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري 4.7 في المئة عند الإغلاق.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 1.8 في المئة مع تزايد الزخم في الساعة الأخيرة من التداول. وتصدرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما يتداولها مستثمرون محليون قائمة الأسهم الرابحة مع ارتفاع سهم شركة البناء أرابتك بالحد الأقصى البالغ 15 في المئة في تداولات مكثفة. وزاد سهم سوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج 6.2 في المئة.