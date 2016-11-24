مصحح-حقائق-معلومات أساسية عن اقتصاد الكويت

(لتصحيح العجز في النقطة الخامسة)

الكويت 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يتجه المواطنون الكويتيون يوم السبت المقبل لانتخاب برلمان جديد وسط جدل محتدم بخصوص القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في ظل المجلس السابق ويخشى كثير من المواطنين أن تؤثر على المزايا المعيشية التي يتمتعون بها.

* يبلغ عدد سكان الكويت 4.4 مليون نسمة منهم 1.3 مليون نسمة من المواطنين بنسبة 30 بالمئة و3.1 مليون من الوافدين.

* يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل شبه مطلق على استخراج وتصدير النفط. وتشكل الإيرادات النفطية نحو 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

* الكويت عضو بمنظمة أوبك وتزيد قدرتها الانتاجية حاليا بقليل على ثلاثة ملايين برميل يوميا وتهدف الحكومة للوصول إلى قدرة انتاجية قدرها أربعة ملايين يوميا بحلول عام 2030.

* تضررت الكويت كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط من أكثر من 115 دولارا للبرميل قبل عامين إلى أقل من 50 دولارا حاليا.

* وزير مالية الكويت أنس الصالح أعلن في يوليو تموز الماضي أن المصروفات في الموازنة العامة ستبلغ 18.9 مليار دينار (62 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017 بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية مما يعني أن عجز الميزانية سيبلغ 8.5 مليار دينار.

* لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من ذلك بكثير لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع لبرميل النفط الكويتي قدره 25 دولارا في حين يبلغ سعره الفعلي حاليا نحو 43 دولار.