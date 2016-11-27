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جدول-التضخم في الكويت ينزل إلى 3.6% في أكتوبر

Sun Nov 27, 2016 11:49am GMT
 
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الكويت 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أصدرت الإدارة
المركزية للإحصاء في الكويت البيانات التالية لأسعار المستهلكين في
أكتوبر تشرين الأول :
        
التضخم (%)        أكتوبر 2016    سبتمبر 2016      أكتوبر 2015
 التغير الشهري      -0.1         1.0       0.1
 التغير السنوي       3.6            3.8       3.2
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18
بالمئة من سلة الأسعار بنسبة 0.7 بالمئة عنها قبل عام. وقفزت
تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين
بنسبة 7.4 بالمئة.

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 