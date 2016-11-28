مقدمة 1-صندوق سيادي سعودي ينوي الاستثمار في الشركة المسيطرة على أمريكانا

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دبي 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر صندوق سيادي في المملكة اليوم الاثنين إنه يخطط لشراء حصة كبيرة في شركة الاستثمار أدبتيو التي تتخذ من الخليج مقرا لها وتسيطر على الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا).

ويعتزم الصندوق شراء حصة نسبتها 50 بالمئة في أدبتيو من رجل الأعمال المقيم بالإمارات العربية المتحدة الملياردير محمد العبار الذي سيحتفظ بالحصة المتبقية في أدبتيو. ولم يكشف الصندوق عن التفاصيل المالية للصفقة.

وفي الشهر الماضي استكملت أدبتيو الاستحواذ على حصة نسبتها 67 بالمئة في أمريكانا من عائلة الخرافي الكويتية مقابل نحو 2.35 مليار دولار. وتخطط أدبتيو الآن لتقديم عرض إلزامي لشراء بقية أسهم أمريكانا من المساهمين.

وتعمل أمريكانا في 13 دولة ولديها ما يزيد على 60 ألف موظف وتملك حقوق امتياز منطقة الشرق الأوسط لسلاسل مطاعم كنتاكي وبيتزا هت وتنتج أيضا أطعمة استهلاكية ذات علامات تجارية مشهورة.

وقال صندوق الاستثمارات العامة إن صفقة أدبتيو تأتي في إطار جهوده لتعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتنويع محفظته جغرافيا وكذلك فئات الأصول مع تأمين عائدات مالية للسعودية في الأمد الطويل.

وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها المملكة في وقت سابق هذا العام قالت الحكومة السعودية إنها تهدف في نهاية المطاف إلى زيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة الذي أنشئ عام 1971 لتمويل مشروعات التنمية بالبلاد من 160 مليار دولار إلى نحو تريليوني دولار فضلا عن زيادة استثماراته في الخارج.

وتمثل صفقة أدبتيو أول صفقة كبيرة في قطاع الأغذية يعلنها صندوق الاستثمارات العامة هذا العام.