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جدول-نمو الإقراض المصرفي بالكويت في ديسمبر الأبطأ منذ يناير 2012

Sun Feb 12, 2017 11:57am GMT
 
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12 فبراير شباط (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم الأحد
البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في ديسمبر كانون
الأول بما يظهر أبطأ نمو للإقراض المصرفي منذ يناير كانون الثاني
2012.
        
 المعروض النقدي (%)        ديسمبر 2016  نوفمبر 2016  ديسمبر 2015
 التغير السنوي (ن1)        2.1          5.2          -2.2
 التغير السنوي (ن2)        3.1          6.5          1.7
 التغير السنوي (ن2-ن1)     3.5          6.9          3.2
 مطالبات البنوك على        2.5          4.1          7.9
 القطاع الخاص                                        
 الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار            8.890        9.164         7.800
 التغير السنوي (%)         14.0         14.5          -9.3
 
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.
أرقام العام السابق معدلة.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 