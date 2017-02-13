الرئيس التنفيذي: مؤسسة البترول الكويتية ستنفق 35 مليار دينار على مشاريع النفط في 5 سنوات
من أحمد حجاجي
الكويت 13 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني خلال مؤتمر اليوم الاثنين إن المؤسسة تتوقع إنفاق 35 مليار دينار (114.8 مليار دولار) على المشاريع النفطية خلال السنوات الخمس القبلة مضيفا أن 30 بالمئة من المبلغ سيخصص للمنتجات والخدمات المحلية.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن مصروفات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على الخدمات والمنتجات المحلية بلغت 4.7 مليار دينار خلال السنوات المالية الخمس من 2011-2012 إلى 2015-2016 وسترتفع إلى 1.2 مليار دينار سنويا في السنة المالية الحالية والقادمة.
(الدولار = 0.3052 دينار) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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