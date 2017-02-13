الرئيس التنفيذي: مؤسسة البترول الكويتية ستنفق 35 مليار دينار على مشاريع النفط في 5 سنوات

الكويت 13 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني خلال مؤتمر اليوم الاثنين إن المؤسسة تتوقع إنفاق 35 مليار دينار (114.8 مليار دولار) على المشاريع النفطية خلال السنوات الخمس القبلة مضيفا أن 30 بالمئة من المبلغ سيخصص للمنتجات والخدمات المحلية.