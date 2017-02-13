وزير النفط الكويتي: أسعار النفط سترتفع مع زيادة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج

الكويت 13 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الاثنين إن أسعار النفط جيدة حاليا ومن المتوقع ارتفاعها مع تنامي نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين.