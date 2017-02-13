وزير النفط الكويتي: أسعار النفط سترتفع مع زيادة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج
من أحمد حجاجي
الكويت 13 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الاثنين إن أسعار النفط جيدة حاليا ومن المتوقع ارتفاعها مع تنامي نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين.
وأضاف المرزوق إن نسبة التزام أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج تبلغ 92 بالمئة في حين تبلغ نسبة التزام المنتجين من خارج أوبك 50 بالمئة.
وأضاف قائلا للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في العاصمة الكويتية "نسبة التزام المنتجين المستقلين جاءت بهذا الشكل نظرا لالتزامهم بتعهدات سابقة ولأن الالتزام تدريجي.
"متفهمون لدرجة التزام الدول خارج أوبك ونسعى للوصول إلى التزام 100 بالمئة."
(تحرير نادية الجويلي)
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