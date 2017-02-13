مقدمة 1-وزير النفط الكويتي: أسعار النفط سترتفع مع زيادة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج

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من أحمد حجاجي

الكويت 13 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الاثنين إن أسعار النفط جيدة حاليا ومن المتوقع ارتفاعها مع تنامي نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين.

وأضاف المرزوق إن نسبة التزام أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج تبلغ 92 بالمئة في حين تبلغ نسبة التزام المنتجين من خارج المنظمة 50 بالمئة.

وقال "متفهمون لدرجة التزام الدول خارج أوبك ونسعى للوصول إلى التزام 100 بالمئة."

وأضاف للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في العاصمة الكويتية "نسبة التزام المنتجين المستقلين جاءت بهذا الشكل نظرا لالتزامهم بتعهدات سابقة ولأن الالتزام تدريجي.‭"‬

وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبالغ عددهم 13 دولة إنتاجها من الخام منذ الأول من يناير كانون الثاني بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف ما ستخفضه أوبك.

وقلصت روسيا إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني وتخطط لتقليص الإنتاج أكثر ليصل حجم الخفض إلى 300 الف برميل يوميا في موعد أقصاه نهاية أبريل نيسان.

ومن المقرر انعقاد اجتماع للجنة الوزارية التي تضم أوبك ومنتجين مستقلين في الكويت في السادس والعشرين من مارس آذار وسيكون هذا الاجتماع الثاني بعد أن التقى الوزراء في فيينا في يناير كانون الثاني لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق.