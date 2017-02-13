مقدمة 1-الكويت تعتزم زيادة حصة المنتج المحلي في المشاريع النفطية

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من أحمد حجاجي

الكويت 13 فبراير شباط (رويترز) - تعتزم الكويت زيادة حصة المنتجات والخدمات المحلية في المشاريع النفطية التي ستنفذها خلال السنوات المقبلة في إطار خطة أشمل تسعى الدولة الخليجية عضو منظمة أوبك من خلالها إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الاثنين إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لديها برنامج لزيادة المحتوى المحلي في الصناعة النفطية "من خلال الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها عمليات ومشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة وكذلك المشاركة في بعض الأنشطة التابعة للقطاع النفطي."

وذكر الوزير في مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي أن الإنفاق الفعلي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة على المنتجات والخدمات المحلية بلغ خلال السنوات المالية الخمس الماضية من 2011-2012 إلى 2015- 2016 حوالي 4.7 مليار دينار (15.4 مليار دولار).

وأضاف أن المصروفات المحلية في القطاع النفطي شهدت خلال السنة المالية الماضية نموا مطردا تجاوز 40 في المئة عن السنة التي قبلها متوقعا "استمرار ارتفاع المصروفات المحلية خلال السنة المالية الحالية والقادمة حيث ستتجاوز 1.2 مليار دينار كويتي سنويا."

وتتبنى الكويت استراتيجية نفطية تهدف للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل من النفط يوميا بالإضافة إلى تطوير المصافي النفطية ورفع طاقة التكرير إلى 1.4 مليون برميل يوميا من 936 ألف برميل حاليا بالإضافة إلى تطوير صناعة البتروكيماويات.

ومن أهم مشاريع هذه الخطة مشروع الوقود البيئي الذي يهدف لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية وتأهيلهما لإنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.