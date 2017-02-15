موجز لأهم الأنباء الساعة 0001 بتوقيت جرينتش

عمان 15 فبراير شباط (رويترز) - قال مقاتلون من المعارضة وشهود إن طائرات روسية قصفت مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا السورية يوم الثلاثاء لليوم الثاني مع اشتباك قوات الحكومة السورية مع المعارضة قرب معبر حدودي استراتيجي مع الأردن.

بيروت - هاجم متظاهرون مقر قناة تلفزيونية لبنانية في بيروت ليل الثلاثاء احتجاجا على برنامج قالوا إنه أهان رجل الدين الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر.

القاهرة - قالت وزارة الداخلية البحرينية إن رجلا وزوجته أصيبا بجروح طفيفة في "تفجير إرهابي" وقع جنوب العاصمة البحرينية المنامة.

رام الله (الضفة الغربية) - قالت منظمة حقوقية إسرائيلية إن العام 2016 شهد عددا قياسيا من منازل الفلسطينيين التي هدمتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.