موجز لأهم الأنباء الساعة 0800 بتوقيت جرينتش

آستانة 15 فبراير شباط (رويترز) - قالت وزارة الخارجية في قازاخستان إن المحادثات التي تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا بشأن الأزمة السورية والتي كان مقررا لها أن تبدأ في العاصمة آستانة اليوم الأربعاء تأجلت يوما واحدا. ولم تذكر الوزارة أسباب التأجيل.

واشنطن - يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض اليوم الأربعاء في أول اجتماع بينهما منذ تنصيب ترامب وهو اجتماع قد يشكل ملامح السياسة تجاه الشرق الأوسط خلال الأعوام المقبلة.

- قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إن سجلات هاتفية ومكالمات تم رصدها تظهر أن أعضاء في حملة دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة ومساعدين آخرين له اتصلوا مرارا بمسؤولين كبار بالمخابرات الروسية خلال العام الذي سبق الانتخابات.

سول - قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إنها ترفض بيانا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أدان تجربتها الصاروخية الأخيرة.