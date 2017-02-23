إعادة-مصفاة جديدة بفيتنام تتوقع تلقي أول شحنة خام في مايو

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هانوي 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة مصفاة نفط نجهي سون الفيتنامية اليوم الخميس إن المجمع الجديد البالغة تكلفته 7.5 مليار دولار يتوقع تسلم أول شحنة نفط خام له في مايو أيار وبدء الإنتاج في الربع الثالث من العام.

المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا هي ثاني أكبر مصفاة في فيتنام وستعالج النفط الخام الكويتي لإنتاج غاز البترول المسال والبنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات وبخاصة للأسواق المحلية.

تملك كل من إديميتسو كوسان اليابانية وشركة بترول الكويت العالمية 35.1 بالمئة في نجهي سون للتكرير والبتروكيماويات بينما تحوز بترو فيتنام 25.1 بالمئة وميتسوي للكيماويات 4.7 بالمئة.