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الكويت تخفض سعر خام مايو لآسيا 10 سنتات للبرميل

Tue Apr 11, 2017 8:32am GMT
 
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11 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات مايو أيار من النفط الخام المتجهة إلى آسيا عشرة سنتات للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

بهذا تبيع الكويت خامها إلى العملاء الآسيويين بخصم 1.45 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي في مايو أيار مقارنة مع خصم بلغ 1.35 دولار للبرميل في أبريل نيسان.

خفضت الكويت أيضا أسعار بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط بينما رفعت سعر الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة في مايو أيار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 