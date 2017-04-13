كابيتال ايكونوميكس تتوقع عودة موازنات الخليج لتحقيق فوائض في 2017-2018

القاهرة 13 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث في لندن إن من المتوقع أن تتحسن أوضاع موازنات دول الخليج في العامين الحالي والقادم وإن كثيرا منها سيعاود تحقيق فوائض مدعومة في الأساس بارتفاع أسعار النفط.

وذكرت المؤسسة في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه اليوم الخميس إنه نتيجة لذلك "من المرجح أن تخفف الحكومات في المنطقة إجراءات التقشف في الموازنة في حين تتباطأ وتيرة إصدارات الديون."

وأضافت أن انهيار أسعار النفط منذ منتصف 2014 أدى إلى فجوات كبيرة في المالية العامة لدول الخليج وتحولت الموازنات من تحقيق فوائض كبيرة إلى تسجيل عجز ضخم.

في مقابل ذلك شددت حكومات المنطقة السياسة المالية سعيا منها لتعزيز موازناتها وجعلها أكثر استقرار، مع الاعتماد على خفض الإنفاق في تحقيق القدر الأكبر من ضبط الموازنة في معظم الحالات، بحسب التقرير.

وأرجعت كابيتال إيكونوميكس توقعها لتحسن أوضاع الموازنات الخليجية في عامي 2017 و2018 إلى ارتفاع أسعار النفط في الأساس. وتتوقع المؤسسة ارتفاع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 65 دولارا للبرميل بنهاية 2018 مقارنة مع متوسط بلغ 45 دولارا العام الماضي.

وقالت إنه رغم الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، تظل إيرادات النفط والغاز المصدر الأكبر للدخل لدى معظم الحكومات الخليجية.

وأضافت "تشير تقديراتنا إلى أن الزيادة في إيرادات النفط الحكومية قد تتراوح بين 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين وستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بحلول 2018.

"إذا صحت تقديراتنا لأسعار النفط، فإننا نعتقد أن أوضاع الموزانات في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر ستعاود تحقيق فوائض هذا العام. كما سيتقلص عجز السعودية كثيرا. وسيستمر العجز الأكبر في أصغر دولتين بمجلس التعاون الخليجي وهما البحرين وسلطنة عمان."