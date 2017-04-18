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جدول-تسارع طفيف لنمو الإقراض المصرفي بالكويت في فبراير

Tue Apr 18, 2017 12:55pm GMT
 
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    18 أبريل نيسان (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم
الثلاثاء البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي عن شهر
فبراير شباط.
     
 المعروض النقدي (%)        فبراير 2017    يناير 2017    فبراير
2016
 التغير السنوي (ن1)        3.2        2.9        -2.6
 التغير السنوي (ن2)        1.4        2.9         3.0
 التغير السنوي (ن2-ن1)    0.7        2.9         5.1
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص               2.9        2.7        7.2
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار        8.930        8.813        8.399
التغير السنوي (%)        6.3        11.5        -4.1
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.
أرقام المعروض النقدي والإقراض المصرفي قبل عام معدلة.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 