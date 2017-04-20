وزير نفط الكويت: خفض النفط قد يكون أقل عمقا في حالة تمديده

أبوظبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الخميس إن تخفيضات إنتاج الخام قد تكون أقل عمقا إذا قررت أوبك والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة تمديد اتفاقهم على تقليص المعروض البالغة مدته ستة أشهر لأن من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط لأسباب موسمية في النصف الثاني من 2017.

كان الوزير عصام المرزوق يتحدث للصحفيين في مناسبة للقطاع يحضرها وزراء نفط خليجيون آخرون من بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في أبوظبي.

وينتهي الاتفاق على خفض الإنتاج بنهاية يونيو حزيران وستجتمع أوبك في 25 مايو أيار في فيينا لمناقشة سياسة النفط في النصف الثاني من العام. وكان المرزوق قال في وقت سابق اليوم إنه يتوقع تمديد الاتفاق لما بعد يونيو حزيران.

وقال إن أوبك ستمدد الاتفاق إذا كان هناك إجماع بين المنتجين غير الأعضاء في أوبك وإن المنتجين يتطلعون دائما إلى إشراك المزيد من الدول غير الأعضاء بأوبك في الاتفاق.