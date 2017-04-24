جدول-التضخم في الكويت يهبط إلى 2.6% في مارس

24 أبريل نيسان (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مارس آذار. التضخم (%) مارس 2017 فبراير 2017 مارس 2016 التغير الشهري 0.1 -0.1 0.7 التغير السنوي 2.6 3.2 3.1 ملحوظة: تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار، بنسبة 0.1 بالمئة عنها قبل عام. وزادت تكاليف الإسكان، التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق المستهلكين، بنسبة 4.3 بالمئة في تباطؤ من زيادة سنوية 6.4 بالمئة في فبراير شباط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)