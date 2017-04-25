الكويت تسحب مشروعين من شركة مشرف بمبلغ 97 مليون دينار

الكويت 25 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مشرف للتجارة والمقاولات الكويتية اليوم الثلاثاء إن وزارة الأشغال العامة تقوم حاليا بإجراءات سحب مشروعين كانت تنفذهما الشركة.

وطبقا لحسابات لرويترز من واقع بيانات الشركة فإن إجمالي قيمة المشروعين تصل إلى نحو 96.8 مليون دينار (318.2 مليون دولار).

وقالت مشرف في بيان لبورصة الكويت "وزارة الأشغال العامة قامت باستدعائنا إلى مقر الوزارة حيث تم الانتقال إلى موقع المشروعين وجاري حاليا تحرير محضر لجرد وحصر الآلات والمواد الموافق عليها والتي لم تستعمل والأعمال التي تمت وفقا لمستندات العقد تمهيدات لسحب المشروعين."

كانت الشركة قالت الأربعاء الماضي إنه ورد اليها كتابان من وزارة الأشغال يفيدان بسحب المشروعين بسبب "تأخير في البرنامج الزمني المحدد".

وأوضحت الشركة في حينه أن هناك عوامل "خارجة عن ارادتها" أدت إلى التأخير.

يتعلق المشروع الأول بانجاز وصيانة جسر وخدمات أخرى وتبلغ قيمته 13.998 مليون دينار وجرى توقيعه في يناير كانون الثاني 2016.

أما المشروع الثاني فيتعلق بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار وصرف صحي وخدمات أخرى لأحد الطرق بمبلغ 82.8 مليون دينار وجرى توقيعه في نوفمبر تشرين الثاني 2015.