بنك بوبيان الكويتي يقود تحالفا لتمويل العملية العقارية

الكويت 2 مايو أيار (رويترز) - قال بنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء إنه قاد تحالفا من بنوك إسلامية لتمويل اتفاقية تسهيلات مجمعة بقيمة 72.8 مليون دينار (239.3 مليون دولار) للشركة العملية العقارية الكويتية.

وقال البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن الاتفاقية تهدف "لتمويل عمليات النمو الحالية والمستقبلية للشركة وخططها التى تستهدف التوسع أكثر في أنشطتها التي تتعلق بالفنادق والمجمعات التجارية والسكنية داخل وخارج الكويت".

وقال البيان إن عملية التمويل تمتد لثماني سنوات بنظام المرابحة وشارك فيها تحالف ضم بنوكا منها بنك وربة وبنك لندن والشرق الأوسط وهو بنك إسلامي مقره لندن.