زين الكويتية والاتصالات السعودية تتنافسان على رخصة محمول بسلطنة عمان

من ألكسندر كورنويل

دبي 2 مايو أيار (رويترز) - تقدمت مجموعة زين الكويتية والاتصالات السعودية بطلب للحصول على الرخصة الثالثة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول في سلطنة عمان حيث تسعى هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد لمنح أول رخصة منذ 2004.

وأعلنت زين في إشعار لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء أنها تقدمت بعرض للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان بينما أكدت منافستها الاتصالات السعودية تقدمها بطلب أمس.

وسيتم الإعلان عن قائمة مختصرة للطلبات المؤهلة في 14 أغسطس آب على أن يتم إعلان الفائز في الرابع من سبتمبر أيلول بحسب ما أفادت به بيانات الشركتين.

وفي العام الماضي قالت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية إنها تدعو الشركات للتقدم بعروض للحصول على أول رخصة لشبكة الهاتف المحمول تمنحها السلطنة منذ أن بدأت أريد عمان، التي كانت تحمل العلامة التجارية النورس آنذاك، عملياتها في البلاد عام 2004.

وتقول الهيئة إن الحصة السوقية لكل من العمانية للاتصالات (عمانتل) وأريد عمان تبلغ نحو 41 في المئة بينما تبلغ حصة مشغلي شبكة المحمول الافتراضية حوالي 17 في المئة.

وعلى غرار جيرانها من الدول الخليجية، تتمتع سلطنة عمان بقاعدة عريضة من الشباب المتمكنين من استخدام التكنولوجيا الحديثة وينظر إليهم باعتبارهم محركا مهما لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

وتقول آي.دي.سي للبحوث إن من المتوقع أن تتجاوز قيمة القطاع في عمان 700 مليون دولار العام القادم ارتفاعا من 590 مليون دولار في 2015.