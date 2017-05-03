المحكمة الدستورية بالكويت تقضي بصحة انتخابات البرلمان

الكويت 3 مايو أيار (رويترز) - رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت اليوم الأربعاء طعونا على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي وقضت بصحة الانتخابات.

ويبدد الحكم شبح إبطال الانتخابات وحل البرلمان بقرار قضائي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المحكمة الدستورية أعلنت فوز أحد المرشحين بدلا من الآخر ورفضت باقي الطعون على الانتخابات.

وكانت الأوساط السياسية في الكويت تتخوف من من إمكانية حل البرلمان بناء على عيوب إجرائية في مرسوم حل البرلمان السابق أو مرسوم الدعوة للانتخابات التي تمت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي والتي تشكل بموجبها المجلس الحالي.

وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن برلمان يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين.