Wed 9 Aug 2017 | 14:30 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح المزايا الكويتية ترتفع 3% في الربع/1

Wed May 3, 2017 12:36pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 3 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة المزايا القابضة الكويتية اليوم إنها حققت ارتفاعا في أرباحها الفصلية بنسبة 2.65 بالمئة في الربع الأول من العام بسبب زيادة الأرباح التشغيلية وأسباب أخرى.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن أرباحها ارتفعت إلى 1.909 مليون دينار (6.27 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 1.86 مليون دينار قبل عام.

عزا البيان الزيادة إلى أسباب منها ارتفاع الأرباح التشغيلية وزيادة حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة.

(الدولار = 0.3042 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 