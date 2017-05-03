أرباح المزايا الكويتية ترتفع 3% في الربع/1

الكويت 3 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة المزايا القابضة الكويتية اليوم إنها حققت ارتفاعا في أرباحها الفصلية بنسبة 2.65 بالمئة في الربع الأول من العام بسبب زيادة الأرباح التشغيلية وأسباب أخرى.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن أرباحها ارتفعت إلى 1.909 مليون دينار (6.27 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 1.86 مليون دينار قبل عام.

عزا البيان الزيادة إلى أسباب منها ارتفاع الأرباح التشغيلية وزيادة حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة.