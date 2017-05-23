وزير النفط الكويتي: اجتماع فيينا سيبحث تمديد خفض الإنتاج 6 أو 9 أشهر

الكويت 23 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الثلاثاء إن منتجي النفط سيبحثون في اجتماعهم الأسبوع الجاري تمديد خفض إمدادات الخام لمدة ستة أو تسعة أشهر موضحا أن ليست جميع الدول تقر التمديد لمدة تسعة أشهر.

وقال عصام المرزوق للصحفيين قبل توجهه لفيينا لحضور الاجتماع "وافقنا على الستة أشهر. بعض الدول وافقت على ستة أشهر على أن تجري مراجعة في نوفمبر للتمديد ثلاثة أشهر أخرى".