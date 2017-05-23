الكويت: مزيد من الدول تبدي استعدادها لتخفيض إنتاج النفط

الكويت 23 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية تحدثت إلى دول من بينها النرويج وتركمانستان ومصر وأبدوا استعدادهم للمشاركة في تخفيضات إنتاج الخام.

وقال المرزوق في إشارة إلى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "تحدث إلى عدد من الدول من بينها النرويج وتركمانستان ومصر وأظهروا بوادر على استعدادهم للانضمام إلى (جهود) التعاون". (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)