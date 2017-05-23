Wed 9 Aug 2017 | 14:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الكويت: مزيد من الدول تبدي استعدادها لتخفيض إنتاج النفط

Tue May 23, 2017 8:32am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 23 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية تحدثت إلى دول من بينها النرويج وتركمانستان ومصر وأبدوا استعدادهم للمشاركة في تخفيضات إنتاج الخام.

وقال المرزوق في إشارة إلى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "تحدث إلى عدد من الدول من بينها النرويج وتركمانستان ومصر وأظهروا بوادر على استعدادهم للانضمام إلى (جهود) التعاون". (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 