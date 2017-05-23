مقدمة 1-الكويت: أوبك ستناقش تمديد خفض الإنتاج 6 أو 9 أشهر

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الكويت 23 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الثلاثاء إن منتجي النفط سيبحثون في اجتماعهم الأسبوع الجاري تمديد خفض إمدادات الخام لمدة ستة أو تسعة أشهر موضحا أن ليست جميع الدول تقر التمديد لمدة تسعة أشهر.

وقال عصام المرزوق للصحفيين قبل توجهه لفيينا لحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس "وافقنا على الستة أشهر. بعض الدول وافقت على ستة أشهر على أن تجري مراجعة في نوفمبر للتمديد ثلاثة أشهر أخرى".

وتابع "من واقع ما سمعته ومن بعض البيانات الصحفية أعلن الوزيران العراقي والإيراني تفضيلهما التمديد لمدة ستة أشهر.. ليس الجميع موافقا على (التمديد) تسعة أشهر".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تعميق تخفيضات الإنتاج محل دراسة قال المرزوق "لا".

وتابع "سنرى النتائج خلال النصف الثاني من العام ونرى كيف ستؤثر على المخزونات الموجودة ثم نقرر في وقت لاحق".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك رغبة في تعميق تخفيضات الإنتاج قال "لا أعتقد أن هذا ضروري الآن".

وقال إن المملكة العربية السعودية تحدثت إلى ثلاث دول لم تشارك في التخفيضات إلى الآن هي النرويج وتركمانستان ومصر وأبدوا جميعا استعدادا للمشاركة في التخفيضات.

والكويت عضو في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للمنتجين من أوبك والمنتجين المستقلين وتضم أيضا الجزائر وفنزويلا وعمان وروسيا.