Wed 9 Aug 2017 | 14:30 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الكويت: أي اتفاق بشأن تخفيضات إنتاج النفط يجب أن يرضي الجميع

Tue May 23, 2017 10:49am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 23 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن منتجي الخام متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في سوق النفط لكن أي قرار بشأن خفض الإمدادات يجب أن يرضي جميع الأطراف.

وقال المرزوق للوكالة "نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطي وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش.

"ولكن يجب أن يكون اتفاقا يرضي الجميع وإذا تطلب الأمر فمن الممكن أن نقوم بزيادة كمية الخفض لكن من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر". (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 