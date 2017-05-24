وزير النفط الكويتي: من المحتمل تعميق تخفيضات إنتاج أوبك
فيينا 24 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن المباحثات بين أوبك والمنتجين خارجها هذا الأسبوع بما في ذلك تعميق التخفيضات الحالية وتمديدها لمدة سنة.
وقال المرزوق للصحفيين ردا على سؤال حول الخيارات وما إذا كانت تتضمن تعميق التخفيضات وتمديدها عاما "جميع الخيارات ما زالت مفتوحة.. سنرفع توصياتنا للمجلس الوزاري غدا".
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا غدا الخميس لبحث تمديد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول والذي اتفقت بموجبه أوبك و11 من المنتجين المستقلين ومن بينهم روسيا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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