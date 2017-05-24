البترول الوطنية الكويتية تتفق على تمويل بقيمة 6.2 مليار دولار لمشروع الوقود البيئي

القاهرة 24 مايو أيار (رويترز) - وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء اتفاقا مع بنوك عالمية للحصول على تمويل بمبلغ 6.2 مليار دولار لتمويل مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه الشركة حاليا.

ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين لتصديرها.

تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الوقود البيئي 4.680 مليار دينار 70 بالمئة منها سيكون عبر تمويل من بنوك كويتية وأجنبية والباقي تمويل ذاتي من الشركة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)