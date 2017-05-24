الكويت: أوبك والمنتجون المستقلون قد يعمقون تخفيضات إنتاج النفط

* ستة وزراء يعقدون مشاورات غير رسمية في فيينا

* السعودية وروسيا والعراق يدعمون مد الاتفاق تسعة أشهر

* ما زال من المستبعد زيادة حجم تخفيضات الإنتاج

من أحمد غدار وأليكس لولر وفلاديمير سولداتكين

فيينا 24 مايو أيار (رويترز) - قالت الكويت اليوم الأربعاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين قد يعمقون تخفيضات الإنتاج أو يمددونها لمدة عام أثناء اجتماعهم في فيينا هذا الأسبوع في إطار السعي للتخلص من تخمة المعروض العالمي ورفع أسعار النفط الخام.

وتفضل السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، مد اتفاق خفض الإنتاج لتسعة شهور أخرى بدلا من المتفق عليه في البداية بتطبيقه لمدة ستة شهور بهدف تسريع استعادة توازن السوق ومنع انخفاض أسعار النفط لأقل من 50 دولارا للبرميل.

كما يدعم كل من العراق والجزائر، وهما من أعضاء أوبك، وروسيا وهي من كبار المنتجين المستقلين مد الاتفاق لتسعة شهور.

وبينما يجتمع وزاراء في فيينا لإجراء مشاورات غير رسمية قالت الكويت العضو في أوبك إن المناقشات تشمل احتمال تعميق تخفيضات الإنتاج أو مد الاتفاق لمدة 12 شهرا.