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البترول الوطنية الكويتية تدرس إنشاء مستودع منتجات بقيمة 1.3 مليار دولار

Wed May 24, 2017 11:53am GMT
 
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الكويت 24 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري اليوم الأربعاء إن الشركة تدرس بناء مستودع كبير للمنتجات والمشتقات النفطية بتكلفة 400 مليون دينار (1.32 مليار دولار).

وأوضح المطيري أن من المقرر إنشاء المستودع في منطقة المطلاع بشمال الكويت مضيفا أن التمويل سيكون ذاتيا.

(الدولار = 0.3034 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 