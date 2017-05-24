مقدمة 1-البترول الوطنية الكويتية ترفع توقعها لعائد مشروع الوقود البيئي إلى 13-15%

(لإضافة تصريح للرئيس التنفيذي)

القاهرة 24 مايو أيار (رويترز) - رفع محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء توقعاته للعائد من مشروع الوقود البيئي إلى 13-15 بالمئة سنويا من 7-9 بالمئة سابقا.

ووقعت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم اتفاقا مع بنوك عالمية للحصول على تمويل بمبلغ 6.2 مليار دولار لتمويل مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه الشركة حاليا.

وذكرت الشركة في بيان أن القرض هو أضخم تسهيل تجاري يصدر بدعم وكالات ضمان الصادرات على الإطلاق.

ومن بين وكالات ضمان الصادرات المشاركة مؤسسة التأمين على التجارة الكورية وبنك الصادرات والواردات الكوري ومؤسسة خدمات التأمين وتمويل الصادرات الإيطالية وبنك التعاون الدولي الياباني ومؤسسة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار ووكالة ضمان الصادرات الهولندية ومؤسسة تمويل الصادرات البريطانية.

وجرى توقيع اتفاق القرض مع وكالة ضمان الصادرات اليابانية في نهاية مارس آذار.

ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى مع التركيز على المنتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين لتصديرها.

وقال المطيري في تصريحات للصحفيين اليوم "التمويل الخارجي سيحسن اقتصاديات المشروع (الوقود البيئي) بشكل كبير.