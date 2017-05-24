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جدول-التضخم في الكويت مستقر عند 2.6% في ابريل

Wed May 24, 2017 3:27pm GMT
 
[-] نص [+] 

    24 مايو أيار (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في
الكويت اليوم الأربعاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين في
ابريل نيسان.
        
التضخم (%)        ابريل 2017    مارس 2017    ابريل 2016
 التغير الشهري    -0.1        0.1        -0.1
 التغير السنوي     2.6        2.6         2.9
    
    ملحوظة: تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل أكثر من
18 بالمئة من سلة الأسعار، بنسبة 0.2 بالمئة عنها قبل عام. وزادت
تكاليف الإسكان، التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق المستهلكين،
بنسبة 4.3 بالمئة.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 