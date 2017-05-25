وزير النفط الكويتي يتوقع تمديد اتفاق خفض الإنتاج 9 أشهر

فيينا 25 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الخميس إنه لا يتوقع أن يناقش منتجو نفط أوبك أي تعميق لهدف خفض إنتاج النفط الحالي خلال اجتماع يتضمن جدول أعماله تمديد أجل الاتفاق.

وأبلغ المرزوق الصحفيين قبيل الاجتماع أن سوق النفط استوعبت بالفعل زيادة إنتاج النفط الصخري وأنه يتوقع تمديد اتفاق خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 الذي يشارك فيه 22 منتجا لتسعة أشهر إضافية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)