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الكويت تعين محافظا جديدا لها في أوبك

Sun Jun 4, 2017 12:48pm GMT
 
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دبي 4 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد إن وزير النفط عصام المرزوق عين هيثم الغيص محافظا جديدا للكويت في منظمة أوبك اعتبارا من أول يونيو حزيران الجاري بدلا من نوال الفزيع.

عمل الغيص من قبل مديرا لدائرة البحوث التسويقية في مؤسسة البترول وكان مسؤولا عن المكاتب الاقليمية للمؤسسة في بكين بين 2005 و2007 وفي لندن من 2008 إلى 2013.

وقامت منظمة أوبك بتحديث البيانات على موقعها لتجعل الغيص محافظل للكويت. بينما لا يزال محمد الشطي ممثلا للكويت في المنظمة وفقا لموقعها الإلكتروني. (تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير أحمد إلهامي)
 