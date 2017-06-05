مقدمة 1-خلاف قطر ودول عربية يثير القلق بسوق المسال

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من هينينج جلويستاني وأوليج فوكمانوفيتش

سنغافورة/لندن 5 يونيو حزيران (رويترز) - قطعت السعودية وحلفاء مهمون لها اليوم الاثنين العلاقات مع قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو ما أذكى المخاوف من تعطيلات في إمدادات الغاز المسال إلى دول مجاورة ربما تمتد إلى أسواق الغاز العالمية. وقالت السعودية إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر -المعتمدتين بشكل كبير على استيراد الغاز القطري عبر خط أنابيب وفي صورة غاز مسال - والبحرين إنها قررت قطع جميع العلاقات بما في ذلك خطوط النقل مع قطر في تصعيد لخلافات دبلوماسية سابقة.

وتتهم تلك الدول قطر، التي تلبي ثلث الاحتياجات العالمية من الغاز المسال، بدعم الإرهاب. وفي حين أدى الخلاف إلى ارتفاع أسعار النفط، فإن تجار الغاز الطبيعي المسال يتخذون نهج الترقب والانتظار ويتوخون الحذر من تعطل محتمل في تدفقات الطاقة الإقليمية.

وسرعان ما تلقى كبار عملاء قطر في اليابان والهند تطمينات بأن الإمدادات ستستمر كالمعتاد.

وقال مورتين فريش وهو مستشار مستقل في قطاع الغاز "لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير على صادرات قطر خارج المنطقة العربية على الإطلاق ومن غير المرجح حتى أن تتأثر صادرات الغاز الطبيعي المسال وصادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب داخل المنطقة العربية."

وبدأ التجار، الذين لا يزالوا مصدومين من التطورات الأخيرة، بوضع خطط للتعامل مع جميع الاحتمالات وبصفة خاصة أي اضطراب في إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الواصل بين قطر والإمارات.

وقالت مصادر بقطاع النفط والغاز وتجار إن الإمارات تستهلك 1.8 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز القطري عبر خط الأنابيب دولفين ولديها أيضا اتفاقات لشراء الغاز المسال من الدوحة وهو ما قد يعرضها لخطر مواجهة إجراءات مضادة.