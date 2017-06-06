موجز لأهم الأنباء الساعة 0800 بتوقيت جرينتش

دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر بعد أن قطعت دول عربية كبرى العلاقات معها مضيفا أن أمير قطر أرجأ خطابه لمنح الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية.

بيروت - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية بدأت هجوما على منطقة بشرق مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وتهاجم قاعدة عسكرية على المشارف الشمالية للمدينة اليوم الثلاثاء.

دبي - قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ألغت رحلاتها إلى البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء حتى إشعار آخر وذلك بعد يوم من تعليق رحلاتها إلى السعودية.

أنقرة - ذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث هاتفيا مع زعماء قطر وروسيا والكويت والسعودية بشأن تهدئة التوتر وذلك بعدما قطعت قوى عربية علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإسلاميين المتشددين.