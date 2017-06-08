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جدول-الفائض التجاري للكويت يقفز لأكثر من 4 أمثاله في الربع/1

Thu Jun 8, 2017 10:09am GMT
 
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    8 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الخميس قفزة في فائض التجارة الخارجية
للبلاد في الربع الأول من السنة بفضل انتعاش أسعار النفط والغاز.

التجارة الخارجية للكويت    الربع/1    الربع/4    الربع/1
(بالمليون دينار)        2017        2016        2016 
الصادرات            4165        4118        2683
الواردات            2539        2424        2291
الفائض                1625        1693        392
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        55.2        18.6
الواردات الاسمية        10.9        1.5

    ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 