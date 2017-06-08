جدول-الفائض التجاري للكويت يقفز لأكثر من 4 أمثاله في الربع/1

8 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الخميس قفزة في فائض التجارة الخارجية للبلاد في الربع الأول من السنة بفضل انتعاش أسعار النفط والغاز. التجارة الخارجية للكويت الربع/1 الربع/4 الربع/1 (بالمليون دينار) 2017 2016 2016 الصادرات 4165 4118 2683 الواردات 2539 2424 2291 الفائض 1625 1693 392 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية 55.2 18.6 الواردات الاسمية 10.9 1.5 ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)