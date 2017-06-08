الكويت تتوقع عجز موازنة 26 مليار دولار في السنة المالية الحالية

دبي 8 يونيو حزيران (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن مجلس الأمة وافق على ميزانية الحكومة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس آذار وأن حجم العجز المتوقع فيها بلغ 7.89 مليار دينار (26 مليار دولار).

وتتوقع الميزانية أن يصل حجم الإنفاق إلى 19.90 مليار دينار والإيرادات 13.34 مليار دينار منها عشرة بالمئة، أو ما يعادل 1.33 مليار دينار، تضاف "إلى احتياطي الأجيال القادمة".

وذكرت كونا من دون الخوض في تفاصيل أن العجز سيجري تمويله من "المال الاحتياطي العام للدولة".