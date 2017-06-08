جدول-تسارع نمو الإقراض المصرفي بالكويت في أبريل

8 يونيو حزيران (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم الخميس البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي عن شهر أبريل نيسان. المعروض النقدي (%) أبريل 2017 مارس 2017 أبريل 2016 التغير السنوي (ن1) 7.3 6.7 0.8 التغير السنوي (ن2) 0.9 0.7 2.0 التغير السنوي (ن2-ن1) -1.4 -1.4 2.4 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 4.0 3.6 7.1 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.521 9.490 9.297 التغير السنوي (%) 2.4 2.4 11.5 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)