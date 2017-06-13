مصادر: الكويت تبيع إمدادات نفتا سنوية بعلاوات سعرية أقل

سنغافورة 13 يونيو حزيران (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية أبرمت اتفقات جديدة بخصوص إمدادات النفتا السنوية وذلك بعلاوات سعرية أقل منها قبل عام.

وأضافت المصادر أن المؤسسة باعت النفتا الكاملة النطاق بعلاوة سعرية قدرها ثمانية دولارات للطن فوق متوسط أسعار الشرق الأوسط المعروضة في حين باعت النفتا الخفيفة بعلاوة 9.50 دولار للطن.