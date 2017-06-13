مقدمة 1-مصادر: الكويت تبيع إمدادات نفتا سنوية بعلاوات سعرية أقل

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سنغافورة 13 يونيو حزيران (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية أبرمت اتفقات جديدة بخصوص إمدادات النفتا السنوية وذلك بعلاوات سعرية أقل منها قبل عام.

وأضافت المصادر أن المؤسسة باعت النفتا الكاملة النطاق بعلاوة سعرية قدرها ثمانية دولارات للطن فوق متوسط أسعار الشرق الأوسط المعروضة في حين باعت النفتا الخفيفة بعلاوة 9.50 دولار للطن.

ومن المقرر تحميل الشحنات في الفترة من أغسطس آب 2017 إلى يوليو تموز 2018.

وقالت عدة مصادر خبيرة بالسوق إن من المتوقع أن تنخفض صادرات مؤسسة البترول الكويتية من النفتا بعد الإغلاق النهائي لمصفاة الشعيبة في وقت سابق هذا العام لكن توافر غاز البترول المسال وانخفاض هوامش أرباح البتروكيماويات مثل الايثيلين يؤثر سلبا على أسعار النفتا على الأرجح.