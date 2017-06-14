بنك الكويت المركزي يبقي سعر الخصم عند مستواه الحالي

دبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر إبقاء سعر الخصم بلا تغيير عند مستواه الحالي البالغ 2.75 بالمئة على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار البنك المركزي الكويتي في بيان إلى انه كان رفع سعر الفائدة الرئيسي في أعقاب زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية في السابق.

لكنه قال إنه هذه المرة قرر إبقاء السعر بدون تغيير بسبب عوامل مثل انخفاض أسعار النفط وهدف دعم نمو اقتصادي متواصل.

وأضاف البنك المركزي أنه سيواصل استخدام أدوات وإجراءات أخرى للحافظ على جاذبية الدينار الكويتي.