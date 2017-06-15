الكويت تتجنب رفع أسعار الفائدة بفضل سيولة تمنحها مرونة

من ديفيد باربوشيا

دبي 15 يونيو حزيران (رويترز) - قال محللون إن قرار بنك الكويت المركزي بعدم رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع على النقيض مما قامت به دول خليجية أخرى يرجع إلى التحسن السريع في السيولة بنظامها المصرفي وكذلك التخوف بشأن النمو الاقتصادي.

وبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء، تبعته البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين. وترفع سلطنة عمان بالفعل أسعارها الرسمية للفائدة تدريجيا بما يتماشي مع أسعار السوق.

لكن الكويت اتخذت مسارا مختلفا وأبقت سعر الخصم دون تغيير عند 2.75 في المئة رغم أنها تبعت مجلس الاحتياطي بعد الزيادات الثلاث السابقة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ ديسمبر كانون الأول 2015.

وفي بيان، عزا بنك الكويت المركزي القرار إلى عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط وهدفه المتمثل في دعم نمو اقتصادي مستدام قائلا إنه سيوظف أدوات أخرى وإجراءات، لم يحددها، لدعم الدينار.

وحقيقة أن الكويت تدير عملتها على أساس سلة عملات يهيمن عليها الدولار بدلا من ربطها بالعملة الأمريكية مثلما تفعل دول خليجية أخرى تمنحها القليل من المرونة الإضافية في اختيار سياستها النقدية.

ويقول محللون إن الكويت اختارت ممارسة هذه المرونة بسبب ضعف النمو. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الكويت 0.2 في المئة هذا العام لأسباب من بينها اتفاق عالمي أبرمه منتجو النفط لخفض الإنتاج، وذلك بعد نمو قدره 2.5 في المئة العام الماضي.

وقالت ديما جردانة الرئيس الإقليمي للبحوث الاقتصادية لدي ستاندرد تشارترد "هناك تباطؤ اقتصادي، وبعد زيادة سعر الخصم القياسي بواقع 75 نقطة أساس منذ ديسمبر 2015، فإن بمقدورهم (الكويت) عدم زيادتها الآن".