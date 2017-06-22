وزير النفط الكويتي: متفائل باستعادة أسواق النفط لتوزانها تدريجيا

22 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الخميس إنه متفائل بأن أسواق النفط سوف تعود تدريجيا إلى التوازن مدعومة بالتزام قياسي باتفاق خفض إنتاج الخام المبرم بين منظمة أوبك ومنتجين مستقلين.

وذكر المرزوق أن التزام أوبك والمنتجين غير الأعضاء بتخفيضاتهم للإنتاج بلغ أعلى مستوياته في مايو أيار ليصل إلى 106 في المئة.

وحث وزير النفط الكويتي بقية منتجي النفط على فعل المزيد لإنجاح اتفاق خفض الإنتاج.

وتترأس الكويت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين المستقلين والتي تضم روسيا وسلطنة عمان والجزائر وفنزويلا.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم للجنة في سان بطرسبرج بروسيا في الرابع والعشرين من يوليو تموز 2017.