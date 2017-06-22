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وزير النفط الكويتي: متفائل باستعادة أسواق النفط لتوزانها تدريجيا

Thu Jun 22, 2017 2:03pm GMT
 
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22 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الخميس إنه متفائل بأن أسواق النفط سوف تعود تدريجيا إلى التوازن مدعومة بالتزام قياسي باتفاق خفض إنتاج الخام المبرم بين منظمة أوبك ومنتجين مستقلين.

وذكر المرزوق أن التزام أوبك والمنتجين غير الأعضاء بتخفيضاتهم للإنتاج بلغ أعلى مستوياته في مايو أيار ليصل إلى 106 في المئة.

وحث وزير النفط الكويتي بقية منتجي النفط على فعل المزيد لإنجاح اتفاق خفض الإنتاج.

وتترأس الكويت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين المستقلين والتي تضم روسيا وسلطنة عمان والجزائر وفنزويلا.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم للجنة في سان بطرسبرج بروسيا في الرابع والعشرين من يوليو تموز 2017.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني. وقرر منتجو النفط الشهر الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج لتسعة أشهر إضافية حتى نهاية مارس آذار 2018. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 